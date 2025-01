La influenciadora antioqueña ‘Leidy, la hermosura’ está pasando por un delicado momento en su vida, pues hace algunos meses viene solicitando atención médica para tratar el cáncer que padece desde los 13 años.

En un nuevo reporte que hizo su hermana por medio de su cuenta de Instagram, que tiene más de 400.000 seguidores, mostró a la joven en un estado crítico de salud y confirmó que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

“Miren las condiciones en la que me tienen a mi hermana, aquí en la Panamericana, esto no es justo”, dijo llorando la familiar de ‘Leidy la hermosura’.

En meses anteriores, la influenciadora ya había publicado un video en el que solicitaba ayuda para poder tratar su enfermedad: “Me da pena hacer este video y aparecer aquí llorando, pero de pronto es el único medio que tengo para que a mi problema se le dé solución y gracias Dios tengo estas redes sociales para dar a conocer mi caso”.

Personalidades como Caterine Ibargüen, Goyo, ‘Tostao’ y Sofía Jaramillo escribieron en el post y etiquetaron al Ministerio de Salud para que se conociera el caso.

“Solo quiero aliviarme porque yo no me quiero morir todavía, yo no me quiero morir, pero estoy muy cansada. Llevaba mucho tiempo sin poder dormir, ayer pude medio dormir, me siento muy cansado físicamente, me da mucha pena, pero qué más puedo hacer, muchas gracias a todas las personas que han orado por mí”, concluyó en su video.