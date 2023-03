Recientemente, en las redes sociales una polémica que ocurrió en torno al tarotista Johan Bello se convirtió en tema central de conversación y lo ubicó en la lupa de la opinión pública.

En este caso, Bello fue acusado por su expareja, Valentina Quintero, por agresión física.

Según se conoció, la joven realizó la denuncia a través de su perfil de Instagram y compartió varios contenidos donde habría dejado en evidencia el hecho.

“Soy Valentina, una víctima más de Johan Bello con quien tuve una relación que empezó y terminó siendo un desastre, duró apenas 2 meses, lleno de regalos, groserías, regalos, de nuevo maltrat0, de nuevo un regalo”, escribió en la descripción de su post.

Y continuó: “Lastimosamente tuvo que haber una agr3s1ón física para recapacitar y asimilar la realidad en la que me encontraba, su manipulación empezaba desde la tergiversación haciéndome sentir culpable”.

Tras esto, Quintero mostró un impactante video donde apareció con su boca golpeada. Y posteriormente, en otro clip señaló que quería exponer todo lo que vivió para evitar que más mujeres pasen por esto.

Además, reveló unas capturas de pantalla con conversaciones con Johan donde él al parecer, le pedía oportunidades, la trataba mal, le decía que era una callejera, la celaba y demás cosas.

“Vi que tú me agr3días y ya sabes como funciono yo. Había dejado hasta la grosería y tú me agredes y te impones (…) Se te ven los senos muy marcados (…) Te amé, te amo y te quiero porque es muy intenso lo que siento. Pero la cosa a veces se desvía por obsesión”, se leyó.

Lee También

Es importante destacar que Valentina también en su denuncia se refirió al golpe de su boca y explicó cómo pasó.

“Por ver que borré una conversación, me pegó (…) En ese momento que me pega yo empiezo a llamar a mi amiga, empiezo a gritar el nombre de ella para que entré, y él empieza a decir ‘estábamos discutiendo, voltié para allá, tiré el celular y le cayó en la cara’ y empieza a manipularme decirme ‘te cayó en la cara’”, relató.

Y agregó: “Fue muy duro ese momento, me cogió del cuello y me pegó. Después se paró de la cama y me tiró el celular con muchísima rabia”.

Por último, la chica alertó a todas sus seguidoras y les pidió que no normalizaran el maltrato. Asimismo, señaló que su expareja debía pagar por todas las agr3s1ones que ha cometido, pues no ha sido solo con ella.

“Él necesita atención médica urgente, tiene problemas mentales y no dimensiona lo que hace, busca la forma de convencerse a él mismo de que las cosas que hace están bien, y que todo el mundo está mal, la manipulación es su fuerte, tiene un poder de convencimiento absurdo, se aprovecha de sus seguidores y acomoda las situaciones a su conveniencia. Ni una más”, indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝒯𝐻𝐸 𝒬𝒰𝐸𝐸𝒩👸🏼 (@valentinaquinteroo)

Según se reveló, el tarotista al parecer, también habría maltratado en el pasado a Daniela Morante, otra exnovia, y ella al ver la denuncia de Valentina se animó a exponerlo.

En esta ocasión, Daniela mostró pantallazos donde Johan al parecer, la habría amenazado para que no denunciara y de hacerlo se leyó que decía que dejaría a la hija de Morante “sin papá”.

“Si antes no lo hice fue por miedo (me amenazó con dejar a mi hija sin papá) y por pena de que todo mundo se diera cuenta de lo que me había pasado (…) Este tipo es un patán y ninguna mujer debería volver a pasar por algo así, porque no es solo maltrato físico, también es psicológico”, denunció.

Según se observó, Morante expuso como al parecer, la habría agredido en un ojo, la llamaba bandida y a su vez, como luego le pedía perdón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @morante.daniela23

En efecto, estas declaraciones han estallado las redes sociales y adicionalmente, han generado repudio hacia Bello.

Según se conoció, el hombre decidió reaccionar ante las denuncias que han hecho y señaló que estaría recibiendo amenazas de muerte, pero con sus abogados demostraría que están haciendo acusaciones falsas contra él.

“Responsabilizo a Valentina Quintero Lora y Juan Manuel Cardona sobre mi vida (…) Dejo en manos del CTI y la Fiscalía la acusación directa”, escribió.

Y agregó: “La verdad se sabrá legalmente, pruebas de toxicología, a las dos personas que registran las cámaras de la unidad de testigos (…) No crean todo lo que ven en las redes, conversaciones montadas y conveniencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JOHAN (@johan_bello22)

Hasta el momento queda esperar que las autoridades resuelvan este asunto legal.