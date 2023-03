Para nadie es un secreto que constantemente la ‘influencer‘ usa sus redes sociales para compartir con los usuarios todo tipo de experiencias que le ocurren y además, constantemente saca espacios para interactuar con ellos.

Y para esta oportunidad, Gómez decidió realizar una dinámica de preguntas y allí, un internauta aprovechó para cuestionarla sobre cómo actuaría si tuviera la posibilidad de adoptar un bebé.

Ante esto, la empresaria recordó que ella es adoptada, pero indicó que no sabría qué decisión tomar.

Por último, en su espacio Manuela aprovechó para contar y aclarar que por ahora en sus planes no está el de tener hijos.

Según expresó, no podría con esa responsabilidad de criar a otro ser y asimismo, señaló que hay momentos que no puede ni con ella misma así que sería muy difícil cuidar de otro ser humano.

“En este momento de mi vida la decisión es no tener hijos, pero como la vida puede cambiar de un momento a otro. Uno no sabe lo que puede pasar. Pero por decisión propia, ahora no quiero. No puedo ni conmigo misma, no me he terminado de criar, no soy capaz con un hijo todavía”, concluyó.