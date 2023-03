El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha tenido una destacable carrera deportiva, en la que ha pasado por equipos como el Manchester United, Real Madrid, Juventus, entre otros. Además, fuera de la cancha se le conoce como una persona muy familiar que daría cualquier cosa por sus hijos.

(Le puede interesar: Cristiano Ronaldo le habría pedido al Al Nassr contratar a jugador de la Selección Colombia)

Sin embargo, ahora apareció una ‘influencer’ venezolana quien aseguró que tuvo un encuentro íntimo con el ahora jugador del Al Nassr de Arabia Saudita en marzo del año pasado. Este es el video:

Georgilaya, una influencer venezolana, aseguró a través de sus redes sociales que mantuvo relaciones sexuales con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, previo a la celebración del Mundial de Qatar 2022 | Video: Georgilaya pic.twitter.com/9H8Mpp21ZQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 3, 2023

Georgilaya, una modelo con una cantidad importante de seguidores en Instagram, apareció en sus historias contando el momento que supuestamente vivió con el astro portugués, el cual le habría sido infiel a su pareja, la argentina Georgina Rodríguez.

Según la ‘influencer’ venezolana, la infidelidad ocurrió el 25 de marzo en el hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia, en Portugal, previo a una concentración de la selección de Portugal en las eliminatorias del Mundial Qatar 2022.

“Quise hacer público esto porque es momento de decir ‘ya basta’. Ya basta de que las personas con dinero y poder quieran utilizar a las mujeres. Ese es mi caso, me sentí utilizada por él“, dijo la modelo.

Y agregó: “Luego de las fotografías que nos tomamos, me escribió para vernos en el cuarto y bueno. Todo lo hice muy consciente, no fui obligada, pero si me sentí bastante manipulada por el hecho del poder que tiene Cristiano Ronaldo y el estar solos en un cuarto”.

Instagram: @georgitaya11

Lee También

Por su parte, el portavoz del jugador dijo a los medios de comunicación que la declaración de la ‘influencer’ venezolana es completamente falsa y difamatoria.

Cuando la historia se compartió por todo el mundo, la joven puso su perfil privado ante los miles de comentarios y mensajes que comenzó a recibir.