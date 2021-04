Según información recogida por El Espectador, la serie de ‘Las Chicas Superpoderosas‘ volverá luego de varios años de su estreno, pero esta vez en ‘live action’ (con personajes de carne y hueso), de la mano de Warner Bros. Televisión.

En la serie ‘Powerpuff’ estarán claramente las protagonistas, interpretadas esta vez por Chloe Bennet (Bombón), Dove Cameron (Burbuja), Yana Perrault (Bellota).

La historia que revivirá muchos recuerdos contará la historia de unas veinteañeras frustradas que no pudieron disfrutar mucho en su infancia por su deber de salvar al mundo y cuidar a los ciudadanos.

Entre las novedades de esta producción que más ha llamado la atención de los seguidores está que Bellota será interpretada por una actriz afroamericana y, aparentemente, será lesbiana.

Varios fans tuvieron la oportunidad de estar cerca al set de grabación y fue por eso que se comenzaron a difundir imágenes de la serie. Allí se pueden ver los icónicos trajes de las actrices, que no tendrán ningún tipo de cambio, y su maquillaje y peinados bastante similares a la caricatura.

Chloe Bennet, Dove Cameron, and Yana Perrault seen on set filming the Powerpuff girls pilot in Atlanta, 06-04-2021#PowerPuffGirls #ChloeBennet #DoveCameron

