La mayor parte de la crítica que el conocido portal recoge de diferentes trinos tiene que ver con una foto en la que sopla la brisa y le levanta las hombreras del vestido de Ivanka Trump, lo que hace ver a la prenda como si tuviera boleros, una característica a la que los críticos compararon con un dinosaurio prehistórico (dilofophosaurus), que aparece en la segunda entrega de la saga ‘Jurassic Park’.

Cuando se enojaba, ese animal desplegaba una cresta alrededor del cuello, como muestra este trino:

Otro tuit, en referencia a la foto en la que la hija del presidente Trump aparece en medio de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro de Defensa Guillermo Botero (de quien se dice que le miraba la cola a la hija de Trump, versión que él aclaró), dice: “Cuando tu estilista también resulta ser tu jardinero” y hace referencia a la “reforestación del Amazonas”:

When your stylist is also your gardener pic.twitter.com/MziWaWsHDP

También la comparan con el traje de la mamá de ‘Los supersónicos’, la serie animada de las décadas de los 60, 70 y 80. Esta es la pinta de Jane Sónico:

Y aquí comparan la prenda con varias cosas, entre ellas el personaje de ‘Los Muppets’: “¿Está hecha de piel de rana René? ¿Se convierte en una tienda de campaña? ¿Es el resultado del cambio climático? ¿Lo hay con aderezo ranchero? ¿Una sala de 1971? ¿Tributo al dinero sucio? ¿El vestido de 5 damas de honor? ¿Qué pasó cuando su padre secó la charca? ¿Una sombrilla de patio que se murió?

Is Ivanka’s dress: made from Kermit? Morphing into a pup tent? The result of climate change? Available with ranch dressing? An entire 1971 living room? Her tribute to dirty money? Five bridesmaids dresses? What happened when her Dad drained the swamp? A patio umbrella that died? pic.twitter.com/5mn1lSWswr

— Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) September 3, 2019