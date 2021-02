green

A través de su cuenta oficial de Instagram, Milena López compartió con todos sus seguidores las imágenes de sus cortas vacaciones. No obstante, en una de las instantáneas aparece un hombre desnudo.

En la foto, que recibió cerca de 400 comentarios, se puede observar cómo la presentadora de televisión posa con un vestido de baño color beige, mientras al fondo se percibe al sujeto sin pantalones.

“Qué hermosa vista; hay un señor atrás mostrando las nalgas; el de atrás está sin nada abajo; interesante atrás; desapercibido el man detrás de la escena”, fueron algunas de las reacciones que dejó la publicación.

Pese a que la persona que la tomó no se dio cuenta de ese pequeño imprevisto, López decidió no borrar la fotografía de esa red social, puesto que la imagen cuenta actualmente con más de 35.000 me gustas.

Hombre sin pantalones se le tiró foto a Milena López en la playa