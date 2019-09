“Yo me bajé del bus y me atravesé por una vía principal. No me percaté de que venía una volqueta de la basura y me arrolló”, afirmó Morris.

A pesar del fuerte impacto, el exconcejal de Bogotá indicó que solo se rompió una pierna y tuvo algunas contusiones.

“En ese momento estuve a punto de perder la vida. Yo siempre digo que estoy vivo de milagro”, agregó el político.

De acuerdo con Morris, después del accidente terminó su “aventura” en San Andrés, se devolvió a Bogotá por un tiempo y luego se fue a vivir a Barranquilla.

Actualmente, Morris es candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido Colombia Humana para las elecciones que se llevarán a cabo este 27 de octubre.