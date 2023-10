Una de las estrellas venezolanas más recordadas en Latinoamérica por su auge en los años ochenta es José Luis Rodríguez González, más conocido como ‘El puma’, dentro de su carrera como cantante, actor y presentador. Canciones como ‘Torero’, ‘Dueño de Nada’ y ‘Culpable Soy Yo’ son algunos de sus éxitos más notables que ahora hacen parte de la historia de la música.

Otro de los personajes conocidos en el país vecino es su hijo no reconocido, Juan José Rodríguez, reconocido como el ‘Puma Jr.’ que, a pesar de ser negado en varias ocasiones por el cantante, consiguió fama trazando el mismo camino que su supuesto progenitor como cantante. El miércoles 11 de octubre se supo que había fallecido a sus 53 años en la ciudad de Pereira, en Risaralda.

El deceso se supo gracias a una publicación que realizaron dos de las tres hijas de Rodríguez, Lilibeth y Liliana Rodríguez, en la que relatan que se desconoce la causa de muerte, pero algunos usuarios de la red social apuntan que podría estar relacionada con la intervención quirúrgica que tuvo el año pasado por problemas en el corazón.

“Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez ‘El Puma Jr.’ En Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente, solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. ¡Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr. nuestro!”, se lee en la publicación. Las dos hijas mayores del matrimonio Rodríguez Morillo mantenían una relación estrecha con Puma Jr.

¿Hijo del Rodríguez equivocado?

El cantante, que ahora cuenta con 80 años, siempre ha negado su consanguinidad con el Juan José Rodríguez, a pesar de que sus seguidores señalaban el parecido innegable entre los dos, no solo por los rasgos físicos, sino también por talentos que compartían como su timbre de voz. Incluso, ha sido tal la negación que en una ocasión rondó la teoría que en realidad es hijo de su hermano Oswaldo.

“Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido”, dijo en una ocasión para una entrevista del diario El Tiempo.

A pesar de que no volvió a pronunciarse sobre esa suposición, sí volvió a negar su paternidad en el año 2022 en una entrevista para el programa argentino “Almorzando con Mirtha Legrand”. “Por ahí hay un muchacho que dice ser mi hijo, pero no aguantó un ADN, así que no es tampoco. Yo sé con quién estuve, tengo buena memoria”.

