Samuel Miguel Morales, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales, en una reciente entrevista aseguró que cuando era niño su padre se le aparecía en forma de espíritu.

“No sé si tú crees en esto, pero, cuando yo estaba pequeño, [estas son historias que nunca he contado en cámara], que tenía como tres o cuatro años, dice mi familia materna que yo veía a mi papá”, relató el joven.

Renglón seguido comentó que su mamá le confesó que él corría para buscarla y decirle que había visto el espíritu de su papá (Kaleth) que lo saludaba.

“Nosotros somos guajiros y para ella eso era fuerte. Eso pasó como dos o tres días. Me contó mi mamá, que mi papá llegaba allá a la casa y que yo lo saludaba y lo veía. Yo le dije eso porque yo sí lo estaba viendo. Nunca he soñado con él, pero acercamientos en cuanto a lo espiritual ha sido ese, que me contó mi familia”, confesó.