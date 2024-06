En septiembre de 2017, el cantante de música vallenata Jorge Oñate González se hizo viral luego de que les contestara a medios de comunicación que si un reguetonero lo llamaba para cantar una colaboración “él le pegaba una trompá en la frente y lo privaba”.

Señalando que esa fusión en vez de sumarle, lo que haría era restarle a su carrera artística, que consolidó sin la ayuda de otros géneros musicales por más de 40 años.

Siete años después, y tras la muerte del juglar en el 2021, su hijo Jorge Antonio Oñate continuó con su legado. Durante la promoción de su primer sencillo musical ‘Una oportunidad’, grabado al lado del Rey Vallenato Javier Matta Correa, El Pilón le preguntó al joven si dentro de sus posibilidades estaba grabar con un reguetonero, recordando la famosa respuesta de su padre y asegurando que pondría al artista del género urbano a cantar vallenato.

“Si (un reggaetonero) quiere hacer una colaboración con nosotros, aquí está el rey vallenato Javier Matta. Él va a marcar la melodía para que cante al ritmo y al compás que Javier marque. Si Javier, otra persona (o yo) intenta hacer algo que no sea natural, que no lo sienta, eso no va a saber a nada, y no va a servir para nada. No quiero atacar a ningún colega, pero en la música vallenata de hoy hay mucho espejismo, muchas cosas que parecen, pero cuando te acercas no son”, dijo Jorge Antonio.