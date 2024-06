Al cumplirse un mes de la muerte del cantautor y Rey Vallenato Ómar Geles Suárez, sus familiares y seguidores expresaron una vez más la tristeza que sienten por la inesperada partida del artista, considerado como uno de los músicos más completos por su habilidad para tocar el acordeón, componer y cantar, así como lo hacían los juglares.

Maren García, viuda del cantautor le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales donde publicó una fotografía de su matrimonio y describió el dolor que ha sentido por no tener a su lado a su esposo, padre de sus tres hijos: José Mario, José Juan e Isabella Geles García.

“Amor de mi vida, mi otra mitad, como me duele el alma. Pensar que no te besaré más es horrible, pensar que no vienes más es desesperante, despertarme y no verte es de lo más horrible que he podido vivir estos días tan fríos, vacíos y solos. Tú eras eso amor mío: esa luz. Tú sonrisa me desarmaba amor, tú te reías y sentía mariposas en el estómago. Hoy puedo decir que el verdadero amor sí existe, lo sentí por ti amor y tú por mí. Te amo, te amo, te amo y te voy amar hasta viejita, como siempre te lo prometí, amor de mi vida”, escribió García en su cuenta de Instagram.