La también cantante, que hizo llorar a Carolina Cruz en ‘Día a día’, quiso hacer el video que ahora es tendencia en ‘Tik Tok’ sobre las cinco cosas que la gente no le gusta de la pareja; no obstante, la actriz quiso hacerlo con su hijo, que no le gustan muchos las redes sociales.

Demian —joven de 24 años que también se dedica al mundo artístico, aunque ahora está en Australia— empezó diciendo que no le gusta que su mamá ordena las cosas que para él ya están ordenadas. Posteriormente, siguió con algo más privado.

Hijo de Aura Cristina Geithner le reprocha sus relaciones “tóxicas”

“Otra cosa que no me gusta, esto me parece que es demasiado importante, las relaciones tóxicas que has tenido antes y la cantidad de veces que te dije que las dejaras”, dijo el hijo de los famosos actores.

Geithner solo abrió los ojos, como expresando sorpresa, pero luego guardó silencio por un momento, mientras le sonreía a su retoño como se aprecia a continuación:

Otras cosas que al hijo de Marcelo Dos Santos no le gustan de su mamá es que deja mucho pelo en sus pertenencias y que cuando se mete a bañar empieza a cantar con “alaridos de gato”.

La actriz, por su parte indicó estas cosas que no le gustan de Demian:

Lava la ropa “cada mes”. No le gusta hacer contenido para redes sociales y la millennial parece ella. Puede comer carbohidratos y mantenerse delgado, mientras que ella no. Es demasiado sincero.

La artista y su hijo se divirtieron mucho haciendo el video, hasta el punto que terminó con un ataque de risa de Demian.