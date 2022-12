En una rueda de prensa ante medios de comunicación de Valledupar, el trirrey vallenato Alfredo Gutiérrez habló sobre el homenaje que le rendirá el Gobierno del Cesar este viernes 16 de diciembre.

El ‘Rebelde del acordeón’ agradeció el tributo e indicó que este es el “rey” de los homenajes recibidos y que después no espera “más nada”.

“Dios tarda, pero no olvida, Dios ha sido superbondadoso conmigo, cosas que aparentemente merecía antes y Dios me las retardó, con este homenaje, que es el rey de mis homenajes, después de aquí no espero más nada, gracias a Dios. Este es el máximo homenaje que se me ha hecho en la vida, en cabeza del señor gobernador, en representación del pueblo cultor de la música vallenata, de acá en adelante no queda sino disfrutar del más grande homenaje que se me ha hecho”, dijo el músico de 82 años.

El homenaje a Alfredo Gutiérrez comprende la develación de una escultura de cera, un recital y, finalmente, un concierto musical que iniciará a partir de las 6 p.m. en la Plaza Alfonso López, con entrada libre para que el público vallenato salude a su ídolo.

“Van a ser correspondidos con la única riqueza que poseo, que es la musa danzante, los dedos del acordeón que manifiestan el cariño que yo también tengo por el pueblo”, afirmó Gutiérrez.

El intérprete de éxitos como ‘Anhelos’, ‘Ojos indios’, ‘Festival en Guararé’, ‘Los novios’, ‘Ay Elena’ y ‘La cañaguatera’, se refirió también a la cruzada que emprendió en contra de disqueras, editoras y la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

“Lo que estoy reclamando es lo que sucede no solamente a mí sino a todos los compositores e intérpretes de Colombia, que nos hacen firmar las disqueras en Colombia. Uno lo acepta porque uno no es abogado. Estamos en la época digital, cuando nosotros hicimos eso (grabar) estábamos en la época análoga. Hoy ya no se venden discos ni acetatos, ni CD, ellos venden por la plataforma digital. Ellos nos pagaban lo que les daba la gana, hoy ni siquiera lo que les da la gana le dan a uno. Eso no quiere decir que esté en la ruina económica, estoy simplemente reclamando mis derechos y para todos. Tengo mi abogado que es el mismo de otros colegas míos, que se especializó por muchos años para cuidar los derechos de los músicos en Colombia. El único problema que yo tengo es que el público no me quiera, y ya no quiera que yo le toque y cante mis canciones y yo creo que eso no ha sucedido ni va a suceder por ahora”, señaló.

Se refirió también a la decisión de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata de no rendirle homenaje a pesar del pedido unánime de representantes del folclor y el pueblo vallenato en general.

“Como dice una canción de Cuco Sánchez, no soy monedita de oro pa caerle bien a todos, y además si usted es dueño de una casa, usted manda en su casa. La fundación vallenata es una fundación particular y puede homenajear a quien quieran. No tengo por qué criticar eso”, resaltó.

Finalmente, habló y dejó un mensaje a las nuevas generaciones de artistas del folclor de quienes dijo “pareciera que no les gustara el vallenato”.

“Los grandes juglares, no tuvieron escuela, nadie les enseñó a tocar acordeón y componer una canción; La nueva juventud le enseñan a tocar acordeón y hasta cantar, pero no le enseñan a amar, sentir, expresar la cadencia vallenata, pareciese que la juventud vallenata no le gusta el vallenato, porque el hecho que estén cantando y grabando con acordeón, no quiere decir que eso sea vallenato, necesitamos historiadores y conocedores como Julio Oñate, Fausto Pérez Villarreal, que no tienen acceso a los grandes medios centralistas, lo peor es que en el exterior creen que un vallenato ‘reggeatonado’ es vallenato”, indicó.

Y cerró diciendo que: “Voy a expresar una filosofía mía, el vallenato bueno, el que pasa a la posteridad, es el que todo el mundo quiere escuchar en las fiestas, seguro ustedes no van a escuchar ese firi-firi ahora en Navidad”.

A las 9 de la mañana de este viernes, antes del concierto nocturno, será la develación de la escultura de cera del trirrey vallenato en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, que hace parte del Hall de la Fama que construye el Gobierno del Cesar en el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, siendo este uno de sus principales atractivos.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo un conversatorio sobre la grandeza y la importancia de la trayectoria de Alfredo Gutiérrez, en el que participarán los historiadores de música vallenata Julio Oñate Martínez, Jaime Pérez Parodi y Tomás Darío Gutiérrez.

En el mismo acto se presentarán en vídeo momentos importantes de la vida del ‘Monstruo del acordeón’, y en el que seguramente sus seguidores en Valledupar y el Cesar estarán presentes para homenajearlo.