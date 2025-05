Y lo hizo a través de sus redes sociales, el canal más efectivo que utilizan famosos y personas de la industria del entretenimiento para hacer eco y manifestarse en contra o a favor de algunos hechos.

Esta vez, el reclamo de Hernán Orjuela se centró en un video viral que circuló la semana pasada en Colombia y que muestra el ataque racista contra un agente de tránsito, en una calle de Cali.

En la grabación se puede ver a un ciudadano gritándole y atacando al agente. Incluso, le sugirió que le pagaría si no le practicaba el procedimiento.

El hecho desató el repudio de muchas personas en Colombia y, según la reacción de Hernán Orjuela, también pasó fronteras y tuvo eco en Estados Unidos. De hecho, el reconocido presentador se manifestó a través de su cuenta de TikTok y lanzó varios comentarios —o reflexiones— sobre el hecho de racismo.

En esa red social de videos, el recordado presentador de ‘Sábados Felices’ y otros programas de entretenimiento escribió:

“Lo que ocurrió en Cali, Colombia, no es un hecho aislado. Es un reflejo profundo de lo que aún estamos cargando como sociedad. Un policía de tránsito fue insultado, no por una infracción, no por un abuso de poder, sino sencillamente por ser negro. Un ciudadano entre comillas decidió usar su privilegio, su rabia, su ignorancia para menospreciar a un hombre que estaba cumpliendo con su deber. Lo llamó negro de manera despectiva, como si fuera un insulto”, reclamó Orjuela, sobre el video viral.