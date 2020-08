Luego de que se oficiara la esperada boda, con la que Franco no estaba muy a gusto, la millonaria murió minutos después, situación que provocó desconcierto entre los invitados y hasta le sacó lágrimas al viudo.

Fue precisamente por el llanto del joven que varios usuarios aprovecharon para crear memes, pues a pesar del fallecimiento de su esposa, a quien llamaron su ‘sugar mommy’, él se estaba convirtiendo en uno de los hombres más adinerados de la región.

Pese a que Juan siempre estuvo en contra de dicha unión, Franco y Eduvina se casaron en medio de una lujosa celebración, que también dejó varios jocosos comentarios; incluso, llegaron a bromear con el hecho de que la pandemia tiene restringidas las celebraciones.

Además de esto, varios seguidores de ‘Pasión de gavilanes‘ recordaron que este es el momento que estaban esperando, pues ahora sí podrá florecer el amor entre el menor de los Reyes y Sarita Elizondo.

Aquí, algunos de los memes:

Franco es más salado, Rosario lo deja y se casa con armando y ahora se casa con la sugar y se le muere, ojalá no me llegue a tocar la sal, el lado bueno es la fortuna que le dejo #PasionDeGavilanes

Presidente Duque confirma que Eduvina Trueba murió por #coronavirus y no de un infarto #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/hsPdpGUP6v

Ya no me podré ir de Luna de miel por el mundo con mi esposa Edu porque falleció. #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/WKaJlYDMbO

— Franco Reyes G (@FrancoReyesGuer) August 12, 2020