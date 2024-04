Hernán Gómez, hermano del fallecido ‘Rey del despecho’, Darío Gómez, ingresó el pasado 19 de marzo a la Fundación San José de Buga, Valle del Cauca, por un problema relacionado con una elevación en su presión arterial.

El cantante, quién concedió una entrevista al programa ‘La Red’, manifestó haber ingresado a la unidad de cuidados intensivos y permanecer allí durante casi una semana, pues el dictamen que le daban los médicos no eran nada favorables debido a una extraña mancha que le apareció en el cerebro y que probablemente lo podían dejar sin la movilidad de su cuerpo.

Sin embargo, después de varios exámenes, por un “milagro de Dios” como lo catalogó el cantante, la mancha hallada en su cerebro no estaba y el pronóstico comenzó a ser alentador para él músico.

“A mi el médico me dijo que por poco y me da un derrame cerebral y que fue un aviso de Dios, otra oportunidad que me dio por que hubiera quedado paralítico, o torcido de por vida”. Agregó el cantautor en la entrevista concedida a ‘La Red’.