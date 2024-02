Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, por primera vez habló de un hecho que lo marcó de por vida y del cual compartió detalles de ese doloroso episodio con el programa ‘La red’ de Caracol Televisión.

“Estábamos con mis hermanos y yo en un concierto que íbamos a dar en un Coliseo, el cual estaba lleno, gracias a Dios. Cuando comenzó el evento, mi niño, Hernán Darío, estaba allí y se me acercó y me dijo: ‘Papi, cante bien lindo que la gente lo está esperando a usted’. Me dio un beso en la mejilla y me contó: ‘Ya vengo, voy a recoger a mi novia'”, dijo Hernán Gómez, quien expresó cuáles fueron las últimas palabras de su hermano, Darío.

Después dijo: “A los 10 minutos yo salía a cantar y vi que la gente estaba saliendo del Coliseo, yo no entendía. Cuando mi hermano Wilson me dijo, es Hernán Darío, pero le dije, no no me digas nada que voy a salir a tarima, y este agachó la cabeza”.

Gómez comenzó a cantar pero su mamá no se aguantó y le dijo en tarima: “‘Hernáncito’ cántale a tu hijo ‘Nadie es eterno en el mundo’ porque el niño se nos fue al cielo, se nos mató Hernán Darío”.

“Me imaginé que a mi hijo le habían quitado la moto o algo así, pero jamás me imaginé que se había muerto. Yo comencé a cantar pero yo no aguanté más, me puse a llorar y paré el concierto“, señaló el cantante.

“Me fui al hospital con mi esposa y mi mamá y ahí vi a mi niño estaba ahí tiradito, y ya muertecito, desnucado, con la pierna magullada”, agregó el artista de música popular.

¿Qué le pasó al hijo de Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez?

Según Hernán Gómez, su hijo recogió a su novia y, de regreso hacia el Coliseo, intentaron esquivar un hueco, pero lamentablemente chocaron con dos jóvenes que viajaban en una moto y aparentemente estaban en estado de embriaguez.

“Se mataron todos, menos la muchacha que venía con mi hijo”, relató Gómez.

Por otro lado, el cantante Darío Gómez, en ese momento, le envío un mensaje fraterno al enterarse de la noticia. “Toda mi familia me apoyó, ellos saben que eso fue un golpe muy duro para mí y sentí un buen apoyo por parte de todo. Eso fue muy duro pero entendí que son cosas de Dios, y que ese era el tiempo de mi hijo”, indicó Gómez.

