Desde la muerte de Darío Gómez, el ánimo de los hermanos y la última esposa del cantante no fue el mejor por temas de dinero. Ahora la acusaron de haberle hecho maldades al cantante cuando estaba vivo para alejarlo de su familia materna.

(Vea también: Última esposa de Darío Gómez respondió duro y reveló cachos contra el ‘Rey del despecho’)

En un video que publicó Nelson Gómez, uno de los hermanos más cercanos al ‘Rey del despecho’, aprovechó para soltar la lengua y hablar sin tapujos sobre lo que pasó con Darío los últimos años que tuvo de vida, cuando estaba con su última esposa, Olga Lucía:

“Esto me indigna, me da impotencia con esta exmánager y exesposa de mi hermano Darío Gómez y sus hijos. Por ahí está diciendo que mi mamá no creía en el éxito de él y que nosotros los hermanos le hicimos mucho daño en vida a Darío. Le pido que por favor a mi familia, la dinastía Gómez Zapata, la respete o la hago respetar”, inició diciendo Nelson.

(Vea también: “No es ningún pedófilo”: esposa de Darío Gómez le respondió llorando a hija del cantante)

“Cuando llegaban las comidas de parte de tu mamá, la rellena, era solo para Darío, el tamal, solo para Darío, el sancocho, solo para Darío. Eso venía marcado, nadie podía comer eso, era intocable. Le decíamos, ‘no te comas eso’ y él decía, ‘es que la suegra me consiente mucho’, porque él fue cambiando, fue buen hijo, fue buen hermano, antes de usted. Entonces, por favor, te repito, ¿me le explicas a Colombia quién fue el que le hizo tanto daño a Darío y cómo se lo hicimos los hermanos?”.

En los comentarios de la publicación se leían las palabras de seguidores que apoyaban a Nelson y otros que defendían a Olga Lucía.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.