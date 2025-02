Yiana Calderón sigue dando de qué hablar en ‘La casa de los famosos’, debido a sus constantes peleas contra Melissa Gate, Mauricio Figueroa y Karen Sevillano.

“Yina Calderón es una persona noble y solidaria, la gente no la conoce. Ella es así con las personas que no son convenientes que son hipocritas, pero la veo bien y muy enfocada”, dijo Juliana Calderón a ‘La casa de los famosos’.

En cuanto al conflicto entre su hermana y Melissa Gate, ella dice que apoyó las palabras de Calderón: “Ella le dice, yo no la conozco, para mí es como un mueble, algo sin importancia y creo que eso hizo que se desatara la pelea con Gate”.

“Hay ciertos límites que no se deben cruzar, y lo que ha sucedido es otro nivel. Mi mamá lo está pasando mal con todo esto; ayer lloró desconsoladamente porque no asimila que esto es solo un juego”, dijo Juliana

“Yina ha sido un pilar en mi vida desde que éramos pequeñas. Somos tres hermanas, muy unidas, y siempre hemos estado unidas en todo porque somos amigas. Las cuatro nos apoyamos mutuamente, y ahora sentimos que le hacemos falta, se siente un poco sola porque, toda la vida, hemos estado con ella”, contó la hermana.

“Yo la conozco bien, puedo decir que ella habla sin pensar y que no es capaz de hacer algo así, como el tema de las cuchillos. La gente debería tener más cuidado con quienes parecen más calladas y discretas, porque muchas veces son las que actúan por la espalda”, explicó la abogada y empresaria.

“Yina se está guardando muchas cosas, cuando ya no de abasto creo que va relucir, por ahora la veo como tranquila y callándose con muchas cosas”, concluyó

Juliana Calderón aclaró la pelea que tuvo con Sofía Avendaño

Juliana Calderón asegura que Sofía Avendaño contó una versión distorsionada de los hechos, y por eso quiere aclarar la verdad de lo que pasó.

“Yo llegué a esa fiesta de Marcela Reyes y empecé a tomar sin saber que ella era una mujer trans. En un momento estaba buscando el baño, le dije: ¿Este es el baño de mujeres?, y de repente escuché comentarios despectivos, entre ellos alguien diciendo ‘qué asco, Yina’. Cuando salí del baño, pregunté si se referían a Yina Calderón y alguien respondió: ‘¡Qué bandera!’. Ahí estábamos mi prima, una amiga de Sofía y ella. De inmediato, se desató una pelea fuerte y pareja. Le pegué, pero en medio del conflicto, su amiga también intervino y nos dimos muy duro. Mi prima corrió a llamar a Yina, mientras yo me quedé en el baño con Sofía y su amiga. Estaba sola, intentaron separarnos y, en ese momento, llamaron a mi hermana. Sofía nunca me golpeó, la que reaccionó fue su amiga. Cuando Yina llegó, me sacó de allí. Entre mi borrachera, le conté algunos detalles, pero ella quiso saber más y nadie le daba respuestas claras. Finalmente, llegó mi papá y nos sacó a todas de la fiesta”.

