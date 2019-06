La escena se viralizó en redes, pues varios usuarios empezaron a atacar a la hermana del futbolista de la Selección Colombia y a catalogar su reacción como odiosa y apátrida, mientras otros la aprovecharon para hacer chistes.

Ante los cuestionamientos, Juana Valentina rompió su silencio y aclaró en sus historias de Instagram: “Nos ha sabido capturar una cámara y mi reacción al final fue poner la cara hacia un lado. Esto, amores, no es porque yo sea antipática, o fastidiosa o porque no me gusten las cámaras. Esto es porque mi registro en cámara personalmente no me mata. O sea, no me gusta tanto, pero no es porque yo sea fastidiosa o porque no me sienta orgullosa de mi país. ¡Claro que sí, estoy demasiado feliz!”

En su explicación, la familiar de James además les pidió paciencia a sus seguidores porque, si bien ahora es ‘youtuber’, todavía no se acomoda a la idea de que la graben.

“Recordemos que todo es un proceso, hasta ahora yo acabo de empezar con el canal [de YouTube], hasta ahora me estoy acostumbrando, digámoslo así, ‘al manejo de cámaras’, pero les prometo que voy a mejorar”, indicó, como se puede escuchar en el siguiente video con su aclaración.