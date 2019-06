Lo cierto es que la grabación en la que se ve a Juana Valentina taparse el rostro con el cabello cuando, al parecer, notó que una cámara la enfocaba en la tribuna del estadio donde se jugó el partido Colombia-Qatar por la Copa América, junto a la novia de su hermano, la modelo Shannon de Lima, ha generado todo tipo de comentarios, especialmente divertidos.

Eso, sobre todo, cuando un tuitero empezó abrió el debate sobre la razón de la reacción de la hermana del 10 de la Selección Colombia y le añadió opciones como que lo hizo por “penosa”, porque “se voló del trabajo” o porque “se le voló al novio pa’ Brasil”.

Pues otros usuarios de la red social se unieron a esas posibilidades, al tiempo unos más inventaron opciones como: “Si leemos los labios iba a decir ‘la libertad de Ublime’, ¡y le dio pena!”, “le dio tortícolis”, “la pilló el gota a gota”, “quizás fue el momento de comprobar la efectividad del desodorante” y “está buscando a Ferney [el celador del sonado escándalo de una DJ por una aparente infidelidad, esta semana]”.

Aquí dejamos algunos de esos comentarios sobre la reacción de Juana Valentina, que se popularizó en redes sociales en medio del partido del miércoles y que aún se sigue moviendo este jueves. Entre los trinos hay unos en los que mencionan hasta a la ex de James y a las autoridades. “Se tapó la cara para que no la viera Daniela Ospina”, “está trabajando con la DEA de incógnita” y “tiene orden de captura dictada por Interpol”, dicen.

Se tapó la cara para que no la viera Daniela Ospina, está con la nueva cuñada.

Se me hace que no quiere que la vean sin filtros. Se ve un poquito cachetona (no se ve mal) pero en fotos se ve un poco diferente. 🤷🏻‍♀️

— Melissa Castañeda (@MeliCas_) 19 de junio de 2019