¡Miren quien me acompaña hoy! soñé tanto ver mi hija cantando, sentada al lado mío mientras yo tocaba el piano (primera vez que sucede), se me cumplió un sueño que no hay dinero en el mundo con que pagarlo, y lo más lindo sin rogarle sin forzarla a estar ahí sentada, por puro amor, diversion y pasión estaba ahí cantando con todo su corazón, dejen que sus hijos sean lo q ellos sientan, no los obliguemos a ser.