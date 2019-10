De acuerdo con información publicada por TMZ, el actor que dio vida a Elliot en la exitosa película dirigida por Steven Spielberg fue detenido por conducir bajo influencia (‘DUI – driving under the influence’ en inglés), aunque no se especifica bajo el efecto de qué sustancia se encontraba.

El sitio especializado en celebridades detalla que un motociclista fue quien llamó a la línea de emergencia 911 para avisar del estado de Thomas, quien luego fue levantado del suelo, al lado de la llanta de su carro, por uniformados que llegaron atender el caso.

“Aunque se nos dice que el automóvil de Henry no apestaba a alcohol para la policía, lo llevaron a la cárcel del condado de Washington bajo sospecha de ‘DUI’ debido a otros signos de intoxicación, que la policía de Tualatin no nos transmitió claramente”, agrega TMZ.

Luego de una actualización, el medio señaló que Henry Thomas fue liberado hacia las 9:30 a.m. del martes, sin embargo, su foto policial ya quedó para la historia, pues ha sido publicada en las redes de varios medios, como 7 News.

El más reciente trabajo de Henry Thomas fue ‘La maldición de Hill House’, serie de terror de Netflix.