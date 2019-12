Lo hizo en el juego ‘Spill Your Guts’ (como el ‘Responde o cómelo’) del programa inglés ‘The Late Late Show With James Corden’, en donde esta vez la dinámica no fue con el presentador, sino entre los dos famosos.

Esperma de bacalao fue el plato que probó Styles para evitar revelar si había o no una, y cuál, canción dedicada a Kendall, que además es una de sus exnovias, en su más reciente trabajo ‘Fine Line’.

Antes de que fuera su turno, el intérprete de ‘Adore You’ puso en aprietos a la integrante de la poderosa familia Kardashian-Jenner al pedirle clasificar a sus hermanos en las labores de padres.

Aunque estuvo a punto de comer, Kendall los ordenó de la siguiente manera, del mejor al peor, no sin antes aclarar que todos son muy buenos papás: Rob, Khloé, Kim, Kylie y Kourtney.

Este es el video; la parte de Harry Styles comiendo es a partir del minuto 3:00: