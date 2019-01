El también guionista, y ahora senador, habló con La W Radio sobre el fallecimiento de uno de los personajes más importantes de la televisión en Colombia, y en medio de la tristeza que le genera la noticia, decidió hacer un “balance”.

“A mí sí me gusta aprovechar estas cosas para que la gente tome conciencia sobre ciertos vicios… él fumaba mucho… Yo le decía. Cosa de no sé cuántos paquetes al día. Eso pasa factura. Sé que no es el momento, pero si uno puede aprovechar esto para que la gente que fuma mucho se cuide, bueno, creo que él mismo lo aceptaría”, dijo Bolívar.

Esta declaración, para muchos fuera de lugar, no es la primera que le cobran a Gustavo Bolívar; sucedió lo mismo cuando murió el actor Luis Fernando Montoya.

Al mismo tiempo, destacó que Gaitán fue uno de los más grandes y lo puso a la par de Bernardo Romero, también escritor de telenovelas, como se puede escuchar en el Live que hizo Vicky Dávila para comunicar la noticia y hablar con otros personajes como Jorge Enrique Abello y Marcela Posada.