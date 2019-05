View this post on Instagram

Por ella he escrito muchas canciones… hay un vallenato que algún día grabaré dice más o menos así: Tengo un amorío que se está poniendo serio • En poquito tiempo ella va a acabar conmigo • Vive coqueteándome y me está quitando el sueño • Y sin pretenderlo va robándome suspiros Pero qué me importa yo no niego el amor mío • Si puedo entregarlo yo prefiero hacerlo así • Por ella doy todo y no me faltan los motivos • Para complicarme la vida y ser feliz 💥💥💥 Gracias a mis amigos de @revistacarrusel Por esta portada y a todo el equipo de trabajo! 📸 @hernanpuentes Producción y styling: @pausan2015 Juan Rojas: @juanitomasa1 Ángela Landínez Olaya: @angela_landinez PR: @paolaespanapress Vestuario: @hm y Mango Locación: Social, Centro Comercial Parque La Colina