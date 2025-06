Una imagen dice más que mil palabras, y en este caso dos fotografías han despertado la emoción de los fanáticos de Guns N’ Roses en Bogotá y en Medellín, donde ya están haciendo cuentas y alistando las tarjetas para los conciertos que se vienen en Colombia.

“Bienvenidos a la jungla” es la frase que aparece en las vallas publicitarias de las ciudades más grandes del país. La traducción de ‘Welcome to the Jungle’ es la confirmación de que se viene otro recital de los ‘Gunners’ y Colombia, como pasó en la última visita de la banda, seguramente estará a la altura.

Si bien todavía se desconocen detalles de las presentaciones, las fotografías publicadas por Juanjo Guerrero, creador de contenido especializado en conciertos, ya dan una luz de que en el país volverán a sonar ‘November Rain’, ‘Estranged’, ‘Mr. Brownstone’, ‘Civil War’, entre otras joyas de la banda estadounidense.

Estos son los anuncios:

Después de las publicaciones en redes sociales, Pulzo consultó con Páramo Presenta, promotora de eventos en el país, quien confirmó el evento que se viene.

“Pronto”, fue lo que dijeron desde la fuente mencionada, dato suficiente para que los aficionados le den una mirada a sus ahorros para cuando salga la información por confirmar.

Está pendiente determinar el costo de la boletería, los lugares en donde serán los conciertos y las fechas, tanto en la capital como en Medellín.

Para ir haciendo cuentas, hay que recordar que la banda anda de gira europea. Su concierto más próximo será en Portugal y el 31 de julio cerrará su actual ‘tour’ en Wacken, el legendario festival de metal que se desarrolla en Alemania.

Because what you want N’ what you get are two completely different things. See you there.https://t.co/wh96bNaaPM pic.twitter.com/llV8ADsMEX

— Guns N’ Roses (@gunsnroses) April 2, 2025