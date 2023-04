La pareja conformada por los cantantes caleños es una de las más estables y consolidadas del entretenimiento colombiano y latinoamericano. Ambos están juntos desde el 2012 y en diferentes entrevistas han contado cómo inició su historia de amor.

El noviazgo de los artistas comenzó cuando ella tenía 19 años y él 24. Desde que se vieron quedaron flechados y hoy por hoy ya tienen un hijo llamado Kai, el cual nació el 21 de abril de 2022.

Greeicy y Mike Bahía: por qué su relación es exitosa

Lo que más admiran sus seguidores es la forma en la que ambos llevan su relación amorosa sumada a que nunca se han visto involucrados en un escándalo relacionado con infidelidad. Esto tiene una razón en específico, la cual fue revelada en las últimas horas por la intérprete de ‘Más fuerte’, ‘Los besos’ y ‘Destino’.

“Nosotros llevamos 10 años de relación y nunca le he hecho una llamada para saber con quién está, nunca. Por eso es importante elegir bien la persona con quien estás para poder tener esa tranquilidad”, dijo inicialmente Greeicy en una entrevista con el presentador venezolano Rodner Figueroa.

En dicha charla, el comunicador les preguntó a ambos cómo confiar ciegamente en una pareja, ya que citó casos en los que mujeres y hombres están pendientes a toda hora de lo que hacen sus compañeros sentimentales.

“Como yo me hice novio de una actriz que se tenía que besar con otros chicos, yo renuncié a eso y renuncié a que esto es mío [tocó el cuerpo de Greeicy]. Es de ella, es su vehículo para ser feliz en este mundo, no es mío. El día que yo piense que es mío pierdo la posibilidad de ser feliz amando mi cuerpo, admirando mi cuerpo y tomando mis decisiones. Vivo mi vida feliz y la puedo hasta admirar”, explicó Mike Bahía en la misma entrevista.

Greeicy estuvo por la misma línea y contó que desde el momento que conoció a Bahía supo cómo podría ser una relación a su lado.

“Yo me fijo en todo, soy muy analítica. Me fijo en de qué manera conocí a una persona. Por ejemplo, a mí un hombre que me buscó, no me interesa. A él lo vi porque nos teníamos que conocer y porque ese día alguien nos presentó […]. Yo sé cómo es él en la calle porque yo lo vi alguna vez en la calle sin ser mío. Por más que él se encuentre con una mujer increíble, sé qué clase de hombre es él”, comentó la cantante.