“Cuando te empieza a ir bien, las personas cercanas y tus colegas empiezan a tener cosas malas que decir de ti y más triste aún cosas inventadas sobre ti”, fue lo primero que expresó la artista de ‘Amantes’ y ‘Más fuerte’ en un post de Instagram, sin mencionar a quienes le han hecho eso.

Ante esto, la famosa indicó que está tranquila, pues sabe que todo lo que ha logrado ha sido por mérito, y de paso le envió un mensaje a sus detractores. “La vida es tan justa que no te da nada que no merezcas, por eso cada quien va llegando a donde tiene que llegar”, manifestó, y continuó:

“Y ten cuidado ☝ porque quizás la puerta por donde entran las grandes cosas las estás cerrando con tu propia boca”.

En su mensaje, Greeicy también expresó la enseñanza que le han dejado esas incómodas situaciones y les dio un consejo a quienes la leen.

“Afortunadamente, he aprendido poco a poco a no quedarme con lo que vienen a decirme de los demás. No te quedes con lo que te dicen de los demás, quédate con tu propia experiencia de los demás”, manifestó.

El comentario, que en un día ha logrado más de 500 mil ‘Me gusta’, lo subió la intérprete con una foto suya en la que posa con las manos en la cintura y seria, mientras luce un colorido vestido.