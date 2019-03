“Querida amiga: sé que estás pensando en hacerte cirugías estéticas. Aquí va mi opinión: empieza por una linda cirugía de cerebro y nútrelo. Tienes que darte cuenta que a algunos hombres nos gustan las que se preocupan más por su cabeza que por otra parte del cuerpo”, escribió Sáenz.

El consejo público en Twitter a su cercana no fue del agradado de algunos usuarios, que empezaron a escribirle mensajes como: “La relación entre las cirugías estéticas y la falta de cerebro más allá de un estereotipo se convierte en un insulto” y “a muchas mujeres les vale ve%&$ lo que piense un hombre, no hacen ese tipo de procedimientos para gustarle a uno sino para sentirse cómodas consigo mismas y ya”.

Asimismo, no faltó el que le metió política al tema y expresó: “Entendámoslo, el tipo es uribista, no se podía esperar otra cosa”. Por eso, el locutor de Los 40 le contestó: “Jaja ¿ya metimos uribismo en esto? Jajajaja, esto ya me hizo reír”.

Pero esa no fue la única crítica a la que Sáenz le dedicó tiempo, también respondió otro montón de mensajes y aclaró su opinión, además de que el mensaje no era en general para todas las mujeres sino para una amiga que está atravesando la situación que el planteaba en su post.

Así se puede leer en los trinos que compartimos después de la publicación del locutor que desató la molestia, y que muestran tanto el desacuerdo de los tuiteros como lo que contestó el famoso (estos son apenas unos de los varios comentarios contra Sáenz que hay en la red social por el asunto de las cirugías):

Querida amiga: Se que estás pensando en hacerte cirugías estéticas. Aquí va mi opinión: empieza por una linda cirugía de cerebro y nútrelo. Tienes que darte cuenta que a algunos hombres nos gustan las que se preocupan más por su cabeza que por otra parte del cuerpo. Besos 😘 — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

La gente puede vivir como quiera. Revisa bien mi tweet. No estoy juzgando absolutamente nada. Estoy dando una opinión sobre algo que lamentablemente nos han metido en la cabeza. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

Ni estoy relacionando una cosa con la otra, ni estoy hablando de estereotipos. Al contrario estoy opinando eso porque me encanta el balance entre mente y cuerpo. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

Mi amiga si. Por eso lo escribí y compartí mi opinión. Precisamente estoy apoyando el hecho que las mujeres (y hombres) se preocupen por no pararle tantas bolas a los estereotipos físicos. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

Así es. Gracias por escribir. Besos — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

Jaja ya metimos uribismo en esto? Jajajaja esto ya me hizo reir. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

Así es parcero. Pensamos igual. Era un comentario que como usted debe saber no hay que tomarse todo tan en serio. Gracias por responder. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 12, 2019

De acuerdo. Cada quien es libre de hacerlo, no estoy juzgando eso. Es solo una opinión que quiero darle a una amiga y la quise compartir en twitter. El cuerpo es importante, pero hay que balancearlo también con lectura, información y preparación. No crees lo mismo? — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

Porque la quiero se lo dije. Le da mucha importancia a lo físico y no me parece que deba ser así. Ninpor los hombres ni por nadie. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

También. De acuerdo. Todo lo que tenga que ver con inteligencia es prioridad. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

Eso lo tengo clarísimo. Por eso el tweet es para una amiga, es un caso particular y simplemente lo puse en twitter porque creo que más personas, no solo mujeres, deben saber que lo físico debe ser igual de importante a lo mental. That’s it. — Diego Sáenz (@saenzdiego) March 11, 2019

