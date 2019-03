Y es que mientras algunos de sus seguidores consideran que se veía “linda”, “muy natural” y “no ha cambiado”, hay quienes opinan que la famosa sí luce diferente.

Incluso, hay fans que señalan que pasó de ser “un patito a un cisne” y que el transcurso de los años le ha sentado, pues se ha puesto guapa.

“Mi querida Elianis, qué cambio”, “bella en todas su etapas”, “qué transformación tan berraca”, “ay, niña, esas son las mejores fotos, las que no tienen filtros”, “menos mal que uno crece, cambia y evoluciona”, “tú pasas por el tiempo, el tiempo no pasa por ti”, “te has mejorado mucho el rostro, nena”, y “bella desde chiquita, eres la mejor”, son algunos de los comentarios encontrados de su fanaticada.

Las tomas fueron captadas cuando la actriz y presentadora era bebé, luego con unos añitos más y alcanza a entrar una de su juventud, cuando aún ni siquiera estaba cerca de aparecer por primera vez en televisión, en ‘Protagonistas de novela’.

Aquí compartimos la publicación de la artista con las ocho instantáneas de cuando no era famosa, a las que le agregó este post: “#Tbt Garridito 😁😊Siempre con Style 🙈 No lo niegues, también le diste zoom)”. Luego de las imágenes aparecen algunas de las cosas que le han escrito sus seguidores al respecto.