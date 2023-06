Viviana Castrillón, la modelo que ponía a soñar a muchos hombres por su belleza e imágenes que se popularizaron en una famosa revista para adultos, hoy pasa un complicado momento por su salud. Y es que, desde hace un tiempo, la nacida en Medellín se enteró del cáncer que la estaba afectando y que cambió su vida por completo.

En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, Castrillón destapó el drama que ha vivido en el último tiempo, las consecuencias de esta condición de salud y lo que piensa desde que empezó a entender lo que le estaba ocurriendo. Y a pesar de que ella creía que lo que sentía era normal, los exámenes alertaron de la grave y delicada irregularidad.

Viviana Castrillón confesó el cáncer que la afecta y lo que viene en su vida

“Sentía algunos sangrados, pero se lo adjudicaba a cosas normales y hormonales. Dejé pasar el tiempo”, fue lo que dijo la propia Viviana para iniciar el relato, que iba a terminar revelando el cáncer cervicouterino, que ya está en una etapa avanzada. Pero ella afirma que quiere ser “una alerta para muchas mujeres”, debido a que su descuido evitó que descubriera la enfermedad a tiempo.

La modelo reconoció su error y relató lo que descubrieron en medio de los exámenes y pruebas hechas:

“Pasaron dos años largos de no visitar a mi ginecólogo. Cuando me revisó, me vio unas masitas y me mandó a hacer unos chequeos y biopsias. En todas salió positivo de cáncer. No fue chévere, escuchar que tienes cáncer en etapa 3, es cáncer cervicouterino”.

Como un “baldado de agua fría” recibió la noticia, a pesar de que ella siempre se había considerado “sana” por practicar deporte y alimentarse bien. Pero eso no evitó que tuvieran que practicarle una operación de gravedad y que dejó en el pasado el sueño de ser madre:

“Estoy luchando con esto, hace dos semanas me hicieron una operación, una histerectomía; es una cirugía en la que sacan todo tu sistema reproductivo. En una semana empiezo quimioterapia por dos meses. Pero no me pregunto ‘¿por qué me pasó?’, sino ‘¿para qué?’”.

Según contó la modelo paisa al programa de chismes y entretenimiento, este tipo de cáncer es “supremamente agresivo cuando llega a su etapa más fuerte”. Y como está en la etapa 3, de las 4 que le anunciaron los médicos, Viviana Castrillón explicó por qué se siente “bendecida”:

“Está avanzado, pero soy una mujer deportista y me he alimentado bien. Aunque muchas mujeres no tienen esa ventaja y el cáncer se come los intestinos, los riñones, terminan haciendo una putrefacción en sus partes íntimas y las lleva a la muerte”.

Viviana Castrillón contó la pérdida de un hijo de 4 meses

Y así como ‘la conejita’ aceptó su descuido y ha afrontado el cáncer con valentía y fuerza, también lamenta que no pudo ser madre y confiesa que estuvo embarazada y perdió al bebé que esperaba:

“Dos años antes de que esto pasara, sufrí mucho para quedar embarazada, fue muy duro haber reaccionado tan tarde, porque los hijos eran algo muy importante y no los puse como prioridad de vida. Se me fue alargando el tiempo y, cuando caí en cuenta, empecé a desesperarme porque no podía quedar embarazada. Tuve la pérdida de un bebé, estaba en el cuarto mes de embarazo y lo perdí, fue muy duro para mí”.

Y en medio de esta dura situación que pasa, con los fuertes recuerdos sobre lo que esperaba para su vida y esperando que los tratamientos sirvan para poder seguir adelante, fue más que destacado el mensaje que dio a todas las mujeres: “Darse golpes de pecho, no sirve para nada, por eso hay que fortalecerme, meterle la ficha y dar gracias a Dios porque estoy viva, voy para adelante y voy a ser voz para muchas mujeres que pasan por esto. Sé que me seguirá afectando, pero estoy fuerte, y no me va a derrotar”.