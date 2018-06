You are AWESOME!!!!!!🏀🏀🏀🏀🏀👏😍 @shaq thanks for being so nice and funny🙏 I love it! ☺️ what a great experience to meet you! Gracias por ser tan buena onda y divertido! Me encanta tu actitud! 😇 🙏 no todos los días tienes la oportunidad de conocer una leyenda 🔝💯🏆🏀💪 #nba #uncledrew #rastastas 🇨🇴

A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Jun 28, 2018 at 6:46pm PDT