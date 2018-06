Por lo menos así se ve en un video que compartió la famosa pareja en su canal de YouTube, donde se muestra que la broma consistió en hacerle creer a ‘Tatán’ que ‘Maleja’ estaba embarazada.

Para eso, ‘Maleja’ y ‘Lupe’ usaron una cajita en la que metieron una prueba de embarazo negativa (pero ‘Tatán’ no lo sabía) junto a una carta escrita por la niña, en la que decía:

Al leer eso, el motocrosista dijo, asombrado: “¡¿Cómo?!”, mientras las autoras de la broma reían y la actriz le pedía que viera la prueba de embarazo.

El artículo continúa abajo

Lo cierto es que la prueba solo marcaba una rayita (de negativa), pero ‘Tatán’ juro que sí era positiva luego de que ‘Maleja’, con seguridad, así se lo hiciera creer.

“¡¿Cómo así? ¿Nos felicitamos o qué? ¿De verdad?!”, expresaba el motocrosista, como en ‘shock’ porque en este momento no está en sus planes tener otro hijo (la pareja ya tiene a ‘Lupe’ y a Macarena, que nació en diciembre).

En ese momento, su esposa y su hija mayor le señalan que tranquilo, que todo era una broma, por lo que él, aún impactado y asustado, les dice:

“¡Ay, no. Ay, no! ¡Eso no se hace; con eso no se juega! ¡Uy, yo ya estaba pensando en una casa! ¡Ay no, no, no! […] ¡No sabía si llorar! ¡Con eso no se juega! Además, uno que va a saber qué es positivo y negativo. ¡No más! Entonces, cada que se haga una prueba de embarazo me la va a hacer, pues”.