El exfutbolista Gerard Piqué, quien ha sido tendencia desde hace meses, tras conocerse la infidelidad a Shakira, cada vez más demuestra que su relación con Clara Chía es bastante estable.

De hecho recientemente se les vio de nuevo juntos de camino a la casa de los padres del director de la Kings League, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Por supuesto el paparazzi, Jordi Martin, que les ha seguido el paso desde hace un buen tiempo, estuvo atento a cada movimiento que dio la pareja y los siguió hasta el último momento.

Tal como reveló el reportero durante la emisión del programa estadounidense ‘El gordo y la flaca’, transmitido por Univisión, Chía y Piqué aparecieron en su camioneta y Martin aprovechó para preguntarle a ella su opinión ante los aparentes intentos de él sobre buscar a Shakira para volver.

Sin embargo, en el video del momento se ve que Clara Chía solo se tapa el rostro y no dice nada al respecto. De inmediato ambos entraron rápidamente a la casa de los padres de Piqué sin responder a ninguna pregunta.

Hasta ahí todo fue un encuentro normal en el que como siempre Gerard y Clara se mostraron burlones. Pero horas después, cuando la feliz pareja dejó la casa de Bernabéu y Piqué padre, el exfutbolista salió a toda velocidad en la camioneta.

La acusación de Jordi Martin a Gerard Piqué por supuestos ataques

De acuerdo con el paparazzi, mientras él esperaba a las afueras de la casa de los padres de Piqué, –que además son vecinos de Shakira y no ven la hora de que ella se vaya de la ciudad– el excampeón del mundo casi lo atropella, pues cuando salió no se detuvo ni un segundo.

“Hoy viví un episodio desagradable con Gerard Piqué y con Clara Chía. Estuve a punto de ser atropellado”, expresó el ‘paparazzi’.

Tras no conseguir hacer contacto de nuevo con Piqué y Chía, Martin se fue del lugar y luego se encontró con la pareja en media de una avenida. En eso de nuevo intentó hacerles preguntas pero ambos respondieron con gestos ofensivos y burlándose.

Además, al parecer ahí no terminó todo. Según relató el ‘paparazzi’, después del encuentro Gerard Piqué se puso en contacto con él.

“Piqué consiguió mi número telefónico y me llamó, diciéndome hasta del mal del que me voy a morir. Por cierto, no es la primera vez”, destacó Martin.

Por ahora el reportero no se refirió sobre tomar alguna acción legal contra el exdeportista. Sin embargo, en redes sociales los usuarios critican a Martin y justifican el actuar de Piqué, pues el periodista se ha convertido casi en un “acosador”.