Algunos culpan al deportista de eso, mientras otros aseguran que es su ex la que no le permite acercarse a los menores ni le da información sobre ellos. Lo cierto es que esta semana el jugador volvió a ser blanco de críticas por, supuestamente, no felicitar a su primer hijo, Daniel, en su cumpleaños.

Y es que mientras su exesposa le dedicó públicamente unas palabras en Instagram, Guarín no subió nada, lo que no indica que no se haya acordado de ‘la vuelta al sol’ de su heredero, como dio a entender en sus historias de Instagram, donde le respondió a sus detractores en redes sociales.

“Ey, tranquil@s que el que está cumpliendo años es mi hijo, no ustedes”, manifestó, y continuó:

“Entonces, ¿tengo que publicarlo para que estén felices? Yo no necesito su aprobación. Esto va para algun@s mala leche que se creen jueces y no tienen ni puta idea de la realidad”.

Esta situación recuerda una de febrero, cuando en redes a Guarín también le reprocharon por no estar con su hija Danna en su cumpleaños; luego se supo que él estuvo pendiente e incluso, al no poder ir a verla, le envió un detalle con su hermana Wendy Guarín, que no logró dárselo personalmente y debió dejarlo en una portería del lugar donde viven los niños.

Aquí el pantallazo de la publicación en la que el futbolista, que actualmente está en una relación con la presentadora Sara Uribe (con quien hace poco tuvo bebé), expresó su molestia ante tantos cuestionamientos.