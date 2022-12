Desde que se hizo público su noviazgo, los internautas han estado al pendiente de lo que ocurre con ellos. Aunque pocas veces han publicado cosas juntos, hubo un detalle que alertó a sus fanáticos.

¿Qué pasó con Fredy Guarín y Pauleth Pastrana?

En las últimas horas, se comenzó a rumorar sobre una supuesta crisis entre el jugador y la veterinaria. Hace unos meses se conoció que tenían planes de casarse, de hecho, Guarín se refería a ella como su “futura esposa”. Durante el tiempo que llevaban juntos, solo habían publicado una foto donde aparecían los dos.

Ahora, la imagen no aparece en el perfil de Instagram del exjugador de Millonarios. Otro detalle que alarmó a los usuarios sobre una supuesta crisis, fue que ya no se siguen en esa red social. Los comentarios no se han hecho esperar: “la verdad eran una bonita pareja, ella hermosa, madura”, “eso es que Guarín va a lanzar su carrera musical y está haciendo publicidad”, “a ese hombre no le duran las mujeres”, “hacían linda pareja”, “Guarín es más inestable que el dólar”, “a él no le dura ninguna mujer”, “esas son estrategias publicitarias”, dicen los internautas.

Por ahora, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto y según sus seguidores, es posible que no lo hagan en ningún momento, pues tampoco hablaron públicamente de su romance.

En el perfil de Pauleth solo figuran fotos y videos de ella con su hija Celeste y de sus proyectos profesionales que incluyen el modelaje. De igual manera, en el de Guarín solo aparecen imágenes suyas y con sus hijos, los dos que tuvo con Andreina Fiallo y el que tuvo con Sara Uribe.

En julio, Guarín le había pedido matrimonio a Pauleth de una manera muy curiosa y original. Fue a través de una foto donde aparecía ella en una huerta. El deportista acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “buenos días mundo. Pauleth Pastrana, ¿Te quieres casar conmigo?”. En sus historias de Instagram ella la reposteó y agregó: “Cada día le doy gracias al Señor por ponerte en mi vida, por permitirme conocerte y por darme este corazón, que solo sabe amarte. Te amooooo mi amor. siiiiiiiiiiiiiiii y muchas veces siiiiiiiiiiiiiiii, el plan de Dios es perfecto. Muero de la felicidad, Fredy. Hasta viejitos”, junto a unos emoticones de enamorada.

Otras parejas que han terminado este año

Este año ha sido el de las rupturas en el mundo de la farándula colombiana. Otras reconocidas parejas también han roto su relación, entre ellas, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, Shakira y Piqué, Alejandro Riaño y María Manotas, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, Melissa Martínez y Matías Mier, por mencionar algunas.