Los jugadores de fútbol y sus vidas sentimentales siguen siendo los temas más buscados en el marco de la Copa del Mundo en Qatar, que ya se encuentra en octavos de final. El partido final será el próximo domingo 18 de diciembre. (Le puede interesar: ‘Nuevo amor’ de James Rodríguez le dio la cara al rumor: “Ustedes lo saben todo”)

View this post on Instagram

El 15 de junio de 2017, el jugador de 31 años contrajo matrimonio con la madre de sus tres hijos, con quien llevaba, para ese entonces, siete años de relación sentimental. Mía, Amaro y Alba son los tres pequeños, fruto de su amor. La pareja comparte los mejores recuerdos a través de redes sociales. Además de estar apoyando a su esposo en los partidos que disputa en el país de Medio Oriente, la española de 32 años concedió recientemente una entrevista en donde confesó las cosas no tan buenas de ser esposa de un ‘astro del fútbol’. (Lea también: A Clara Chía le hicieron fea caricatura; empleados de Piqué no la aguantan y la tratan feo)

View this post on Instagram

“Lo que menos me gusta son las ausencias, sobre todo ya no por mí sino por él y por los niños, pero nosotros hemos aprendido a que, aunque sea poco lo que nos vemos, que sea de calidad. Vemos una película y nos tiramos en el suelo con unos cojines y unas palomitas”, confesó para la revista ‘HOLA’.

“Yo no estoy casada con un astro del balón. Yo estoy casada con una persona y resulta que esa persona es un astro del balón, no le veo ninguna ventaja que no le pudiese ver a otra persona que no lo fuese”, expresó.