Varios colombianos estuvieron en este evento y pasaron al frente de las cámaras de ‘La Red’, que con sus experimentados periodistas hicieron una análisis de las prendas de vestir que usaron varios famosos. Algunos fueron muy elogiados y otros no salieron bien librados.

Aura Cristina Geithner fue una de las más criticadas por los presentadores el programa de Caracol Televisión, quienes no pudieron rescatar mucho de un vestido azul con el que se mostró muy recatada, muy diferente a lo que muestra en su Onlyfans –plataforma en la que es una de las colombianas que más gana– y su cuenta de Instagram.

Frank Solano y Juan Carlos Giraldo, duros con Aura Cristina Geithner

“Se me metió esta imagen de una alfombra roja de 1982. El vestidito está pasado de moda”, fue lo primero que dijo Juan Carlos Giraldo sobre la prenda que llevaba puesta la actriz.

Aunque ellos resaltaron que ella tiene una gran belleza que pudo explotar con otro tipo de escotes, las críticas por este vestido azul no cesaron y Frank Solano se le unió.

“Lo que pasa Juan es que, me imagino, ella dijo ‘tengo que salir tapada porque destapada me ven los que me pagan'”, señaló el hombre que salió desplazado cuando era un niño.

Aunque Mary Méndez, a quien le revelaron en el programa su misterioso hombre, quiso salir en su defensa resaltando la piel y su pelo, no hubo nada por lo que sus compañeros de set pudieran aplaudir a la actriz que fue piropeada por Yeison Jiménez.

