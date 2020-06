“Estábamos cortando la madera y, en una de esas, se me fue la mano al disco y, lamentablemente, me quitó tres deditos de la mano”, confesó el cantante en el programa de farándula.

En su relato en ese espacio del Canal Caracol, el músico aseguró que aquel fue un momento “muy crítico” pues, en medio del accidente, tenía la esperanza de que “le pegaran los dedos nuevamente”, lo cual no se pudo hacer y así tuvo que acostumbrarse a vivir con su mano derecha mutilada.

“Mucha gente se me burló, me decían mocho o cosas así y, obviamente, me afectaban mucho”, recordó el artista en ‘La red’.