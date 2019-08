View this post on Instagram

Han sido días increíbles pero también de muchos retos y esfuerzo, esta semana estuvimos grabando y preparando cosas que les van a encantar 💜 . Jamás había estado en televisión y tampoco había imaginado aparecer en los programas más importantes de mi país 😱; no es fácil controlar los nervios que eso implica y realmente imposible que a veces no surja una inseguridad en tu mente, pero he entendido que la clave no es trabajar por eliminar esa actitud, sino aprender a controlarla y tratar de divertirte💪 . Nosotros decidimos a que pensamientos darles el poder de definir las circunstancias de nuestra vida ❤ y ese es el mayor de los aprendizajes que poco a poco me va dejando el #MissVenezuela2019 🙌🏻😊 . Vestido @designsbyhermes Accesorios marca Brilho Calzado: by Jacqueline Aguilera Maquillaje: @luisfelipemakeup Estilismo: @maiker_vzlamakeup