Los fanáticos de la presentadora notaron un extraño cambio en su nariz, y no dudaron en expresarlo a través de sus redes sociales con mensajes como: “Me gusta mucho tu nueva nariz, te ves más linda que nunca”, “cada día más bella”, “siempre has sido linda, pero no me gustó que te operaras la nariz”, “tu nariz era linda, ¿para qué te la tocaste?”, “resalta aún más tu belleza”, entre otros.

No obstante, la revista TvyNovelas en su más reciente edición impresa, también dejó entrever que Melissa se había operado la nariz, pues su rostro se veía diferente al comparar imágenes antiguas que ha publicado en Instagram.

Cabe resaltar que hace poco Melissa visitó por segunda vez el quirófano, ya lo había hecho para realizarse un bypass gástrico, y aprovechó para cambiarse las prótesis de los senos para reducir el tamaño de su busto, según informó La Red.

A continuación, algunos comentarios, y las imágenes del antes y el después de su nariz: