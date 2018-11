Juan Diego Reyes se volvió viral esta semana en Colombia sin quererlo. Un corto video de su madre buscándolo con correa en mano se hizo famoso en las redes sociales y en grupos de WhatsApp.

Juan Diego dio declaraciones en una entrevista realizada por la página de Facebook EntreUIStadxs, en el que pidió a los medios de comunicación no buscarlo más y en vez de eso “busquen al Presidente para preguntarle por la educación”.

EntreUIStadxs se define como un “canal de ComunicACCIÓN Estudiantil en todo el territorio nacional donde la información se da a conocer de manera dinámica y con humor”.

Reyes explicó en la entrevista que aunque sí estuvo un rato la marcha estudiantil que pide más recursos para la educación superior, cuando recibió una primera llamada de su madre, decidió hacerle caso de irse para la casa y en el momento que grabaron a su madre, “ya llevaba media hora” en su hogar.

“Yo endiento que ella (su mamá) se preocupa mucho por mí… Como mujer arrecha (brava) santandereana me pega una regañada muy fuerte, así que no me quedo otra. Uno puede no hacerle caso a las autoridades, pero a sí le tiene que hacer caso a la mamá, por eso decidí salir de la Universidad”, relató Reyes al medio universitario.

En el recorrido a su casa “sucedió que mi celular esta (modo) silencio, no vi las 30 llamadas de mi mamá”, continuó el relato de Juan Diego.

Reyes se ve un poco molesto por lo sucedido y lanzó: “Me parece extraño que la noticia principal del país esté dirigiendo su atención en mí, cuando debe estar dirigida en lo que está ocurriendo en el país, el por qué el presidente no se quiere sentar a hablar con los estudiantes”.

“Un correazo de la mamá dura dos días, pero cuánto tiempo va a durar la problemática de la educación en Colombia”, reflexionó.

Juan Diego Reyes, por último, aprovechó para convocar a una nueva ‘marcha de correazos por la educación’ para el próximo 13 de noviembre.

Este es el video, que también se popularizó y ya cuenta con más de 107 mil reproducciones y ha sido compartido casi 4.000 veces.