Este es uno de los momentos más felices de mi #vida y después de compartir varios años junto a una mujer maravillosa, vamos a una etapa hermosa. Quiero compartir este momento con ustedes… Para la nueva #mamá @julieta_villalba y para mí (nuevo #papá) deseo que envíen todas sus oraciones para que este proceso siga siendo de total #felicidad… #Diosnosbendiga. @julieta_villalba gracias por tanto! #bebeabordo #somostres #baby