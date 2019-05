Allí sus seguidores le hicieron dos preguntas al respecto, en las que dejó claro que no quiere tener más herederos, pues está bien con Valentino y Violetta.

“¿Vas a tener más hijos?”, fue uno de los interrogantes, y Carolina dijo: “¡Por mi lado no!”.

No obstante, luego aclaró que existía la posibilidad de un tercer hijo, ya que no se ha operado para evitar otro embarazo.

“¡Esperemos que Dios tenga el mismo plan [que yo]”, respondió, mientras en otra historia de la red social, añadió: “¡Noooo! [no me he operado para no tener más bebitos]. Aún estoy completica por dentro”.

A continuación, los pantallazos de las dos publicaciones en las que la presentadora de Caracol se refirió a si hay posibilidad o no de darle un hermanito a Valentino y Violetta.

Historia de Instagram caritosotooficial.