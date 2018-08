Hardy protagonizará la película biográfica ‘Fonzo’, que es dirigida por Josh Trank, y que cuenta la vida de Al Capone cuando tenía 47 años, casi en una etapa de demencia, debido a su encarcelamiento de alrededor de una década en Alcatraz, informa El Mundo.

Según el medio, esa fue la época más decadente del mafioso, quien no pudo tratar su enfermedad de sífilis por estar en prisión y por esa razón fue dejado en libertad. Sus últimos años de vida los pasó en su mansión de Florida hasta que murió en 1947.

El artículo continúa abajo

Hardy ha compartido varias fotografías en su cuenta de Instagram en donde muestra el cambio que ha tenido, pero esta imagen en la que se le ve la cara sin cosas que la tapen o sombras, confirma que el cambio del actor es de un 100 %.

Here's a new look at Tom Hardy as infamous gangster Al Capone in 'FONZO', set to release in 2019. (Source: @Fandango) pic.twitter.com/M8njZP91Om

— Comic Fade (@ComicFade) August 1, 2018