Pero así como la toma ha generado ‘likes’, ha provocado comentarios en donde destacan la belleza de la famosa y a ella como un “ícono”.

La fotografía cautivó tanto a sus seguidores que hasta la defendieron de unos pocos que la intentaron atacar.

“Mi amor platónico”; “mi admiración total para esta mujer tan hermosa”, “Natalia muestra belleza…y tú [un seguidor que la criticó] muestras envidia”, “sexi”, y “ese perfil me mata”, fueron algunos de los mensajes de su fanaticada.

Y es que en la postal, Natalia posa cerca de una ventana, seria y con su busto desnudo, pues solo lleva puesto un sombrero y un panti.

No obstante, como la instantánea la capturó Basilio Silva de lado, a la paisa solo se le alcanza a ver parte de uno de los senos.

La celebridad no especifica cuándo le tomaron la imagen, que mostramos a continuación, pero no se descarta que haya sido hace varios días, pues no es la primera foto suya de ese estilo, producida en París, que exhibe en la red social.

Y aquí, algunos de los comentarios que le han dejado por la foto: