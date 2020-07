“Todo el mundo tiene una muleta”, escribió ‘la Reina del pop’ al lado de la selfi frente al espejo en la que tapó sus senos con sus manos, que sostienen el celular.

Con una figura todavía moldeada y los pechos en su lugar, Madonna prueba que la disciplina con el ejercicio trae buenos resultados, y que los retoques estéticos solo los necesita para su cara.

Antes de finalizar su gira de ‘Madame X’ por teatros, Madonna sufrió una caída que la ha obligado a seguir una larga recuperación, con la ayuda de bastones o muletas, pero que no le ha impedido apoyar las causas que la mueven.

De hecho, hace unas semanas apareció en una de las protestas contra el racismo en Estados Unidos, luego del asesinato de George Floyd, con ayuda de ese apoyo.

