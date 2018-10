Mientras unos fans consideraron que en la toma la famosa se ve espectacular y con un cuerpazo, otros sienten que ya luce muy musculosa.

Incluso, una fanática le escribió: “Ya está muy exagerada, parece un macho. Debes bajarle un tanto porque me imagino que no es pa’ concursar en musculatura de esa que uno ve en tv”.

Eso molestó a otros seguidores de Shirley que les respondieron a la usuaria con frases como: “¿Cuál exagerada? Se ve divina” y “qué pena contigo, pero de macho no tiene ni el cabello, jajajaja”.

Tras las varias respuestas en su contra, la fanática decidió contestar con un mensaje cordial, aclarando su comentario inicial.

“No lo dije por malo. Yo a ella la admiro mucho desde que salió de ‘Protagonistas’… Es solo que más musculosa no se vería femenina. Pero ella es divina, hermosísima. Si me pasé del comentario pues pido disculpas, no era pa’ ofenderla, al contrario era pa’ que no se pase de músculos”, expresó.

El de esta mujer no fue el único mensaje donde le pedían a la locutora de La Kalle no sacar más músculo, hubo otros, así como también llovieron halagos.

A continuación, la foto que generó la afirmación de la seguidora y después algunos de los mensajes que han escrito otros fanáticos.